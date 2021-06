Çalhanoglu può davvero trasferirsi all’Inter a parametro zero. Gianluca Di Marzio, dopo aver dato per tutta la serata notizie sul giocatore in scadenza col Milan (vedi articolo), dal suo account Twitter rilancia e parla di progressi nella trattativa.

SI CHIUDE A BREVE? – L’operazione da svincolato può andare in porto e in breve tempo, “fregando” il Milan che aveva provato a rinnovare il contratto. Ecco cosa dice Gianluca Di Marzio da Twitter: “Hakan Çalhanoglu, il tentativo a sorpresa dell’Inter sta dando risultati positivi. Parti vicine, si può chiudere a breve”. Da ricordare che Çalhanoglu ha finito i suoi impegni agli Europei, con la Turchia eliminata (vedi articolo).