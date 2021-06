Çalhanoglu è il nome di serata per l’Inter, con la proposta per prenderlo dal Milan e gratis. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dopo aver parlato del sondaggio (vedi articolo) ha aggiunto altro sulla possibile operazione a zero deinerazzurri.

OPERAZIONE IN CORSO – Gianluca Di Marzio ha altri aggiornamenti sulla questione legata a Hakan Çalhanoglu: «Oggi ha terminato i suoi Europei con la Turchia, da domani potrà decidere quale offerta accettare. Quella del Milan ce l’ha sul piatto da tempo, ma non lo ha convinto. L’Inter è entrata in gran segreto, abbiamo avuto conferme anche poco fa. Vedremo se Çalhanoglu deciderà di rimanere a Milano e cambiare soltanto casacca. Credo che l’Inter abbia deciso di accelerare anche per quanto accaduto a Christian Eriksen».