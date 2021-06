VIDEO – Italia-Galles 1-0, Europei: gol e highlights della partita

Italia-Galles, match della terza giornata del Gruppo A degli Europei UEFA EURO 2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PERCORSO NETTO – Italia-Galles 1-0 nella terza giornata del Gruppo A degli Europei. L’Italia chiude il suo girone a punteggio pieno e senza subire gol. Gli Azzurri completano l’opera conquistando il terzo successo su altrettante partite all’Olimpico e sabato saranno a Wembley per gli ottavi di finale. Al 39′ punizione da destra di Marco Verratti e girata col destro sul primo palo di Matteo Pessina. Il centrocampista dell’Atalanta, entrato nei convocati al posto di Stefano Sensi all’ultimo, diventa così determinante nella formazione “sperimentale” di Roberto Mancini. Nella ripresa il Galles rimane in dieci al 55′, per un intervento col piede a martello di Ethan Ampadu su Federico Bernardeschi. Pur in inferiorità numerica ha la chance del pareggio Gareth Bale, ma la spara alta. Poco male per il Galles: il 3-1 della Svizzera sulla Turchia vale comunque il secondo posto nel girone. Domani alle 18 l’Italia saprà se sfiderà Austria o Ucraina, che hanno lo scontro diretto a Bucarest. Di seguito il video con la sintesi di Italia-Galles dall’account YouTube “King”.