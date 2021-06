Europei, risultati e classifiche di EURO 2020 dopo le partite del 20 giugno

L’Italia finisce non solo prima nel suo girone agli Europei, ma anche a punteggio pieno e con la porta inviolata. Basta un gol di Pessina per battere il Galles (vedi articolo), che è comunque secondo per una miglior differenza reti sulla Svizzera (probabile ripescata fra le terze).

EUROPEI UEFA EURO 2020 – 3ª GIORNATA

GRUPPO A

Italia-Galles 1-0 39′ Pessina

Svizzera-Turchia 3-1 6′ Seferovic, 26′, 68′ Shaqiri, 62′ Can Kahveci

CLASSIFICA: Italia 9, Galles 4, Svizzera 4, Turchia 0

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Ucraina-Austria lunedì 21 giugno ore 18 (Bucarest) Gruppo C

Macedonia del Nord-Olanda lunedì 21 giugno ore 18 (Amsterdam) Gruppo C

Finlandia-Belgio lunedì 21 giugno ore 21 (San Pietroburgo) Gruppo B

Russia-Danimarca lunedì 21 giugno ore 21 (Copenaghen) Gruppo B