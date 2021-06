Italia-Galles, festa per tutti: 1-0 firmato Pessina, Euro 2020 continua al top

Italia-Galles termina con il risultato minimo ma il risultato massimo… per entrambe! Mancini può sorridere per l’1-0 di Roma. Ottimo il debutto di Bastoni in difesa

PASSAGGIO IN COPPIA – All’Italia basta il gol di Matteo Pessina (Atalanta) al 39′ per battere 1-0 il Galles, che a Roma fa ben poco. Da segnalare l’espulsione di Ethan Ampadu (Chelsea) per un brutto fallo su Federico Bernardeschi al 55′. L’Italia del CT Roberto Mancini chiude il Gruppo A di Euro 2020 a punteggio pieno: prima a 9 punti! Il Galles del CT Robert Page rimane a quota 4 punti, qualificandosi comunque come seconda per gli ottavi di finale. Per l’Inter in campo solo il debuttante Alessandro Bastoni, autore di un’ottima prova sul centro-sinistra della difesa a quattro azzurra.