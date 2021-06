Pirola torna al Monza! Definita l’operazione e la formula con l’Inter – Sky

Pirola rimarrà al Monza anche nella stagione 2021-2022. Come anticipato da Inter-News.it negli scorsi giorni (vedi articolo) i brianzoli erano l’opzione preferita per l’Inter e, come conferma Gianluca Di Marzio, si è arrivati a un accordo.

IN CHIUSURA – Fra le tante operazioni in uscita ce n’è anche una che riguarda un giovane. Gianluca Di Marzio, nella parte conclusiva di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, la conferma: «Il Monza ha ripreso Lorenzo Pirola dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. C’era già nella scorsa stagione, adesso Pirola ci ritorna e lo farà con Giovanni Stroppa (che ha sostituito Cristian Brocchi come allenatore, ndr)».