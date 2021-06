Calhanoglu è finito nella lista mercato dell’Inter. Il fantasista turco potrebbe lasciare a parametro zero il Milan, con l’entourage che l’avrebbe offerto ai nerazzurri. Il giocatore, come riporta Sportitalia, non è però una priorità assoluta.

IPOTESI CALHANOGLU − L’Inter è interessata ad Hakan Calhanoglu come riportato anche da Sky Sport (vedi articolo). Il fantastica turco è in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno e ancora non ha rinnovato il suo prolungamento. Intanto, si è inserita la Beneamata che avrebbe messo nella lista il giocatore, il quale ha giocato con la sua nazionale a EURO 2020. Come riporta “Sportitalia”, il turco è stato offerto all’Inter dal suo entourage ma, al momento, non sarebbe una priorità per i nerazzurri.