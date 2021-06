Pirola seguito da tre club in Serie A, Monza opzione gradita dall’Inter

Pirola, come specificato nei giorni scorsi, è tornato a disposizione dell’Inter dopo l’esperienza al Monza (vedi articolo). Il giovane è seguito da tre club in Serie A, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News, in Viale della Liberazione preferirebbero cederlo ancora una volta in prestito a Monza.

LA SITUAZIONE – Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002, è tornato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Monza, in Serie B. Con i biancorossi la scorsa stagione ha totalizzato ben sedici presenze totali e Adriano Galliani sarebbe ancora interessato al ragazzo, così come ribadito in un’intervista una decina di giorni fa (vedi intervista). Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, su di lui ci sarebbe anche l’interesse di ben tre club di Serie A: Atalanta e Cagliari su tutti, Bologna un po’ più defilato. L’Inter dal canto suo preferirebbe cederlo ancora una volta in prestito al Monza (prestito con diritto di riscatto) per un semplice motivo: i biancorossi pagherebbero una cifra importante per il prestito (circa 200mila euro), e un riscatto fissato a circa 7-8 milioni. Si attendono sviluppi, i prossimi dieci giorni potrebbero essere decisivi.