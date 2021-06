Çalhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan e si sta parlando di trasferimento all’Inter a parametro zero (vedi articolo). Giuliano Giannichedda, in collegamento con “Calciomercato – L’Originale”, commenta la notizia data nel programma di Sky Sport.

SERVE O NO? – Giuliano Giannichedda valuta il possibile arrivo gratis: «Hakan Çalhanoglu per Simone Inzaghi all’Inter come era Luis Alberto nella sua Lazio? Le caratteristiche sono quelle, una mezzala di grande qualità. Poi, visto quello che è successo a Christian Eriksen, l’Inter ha bisogno di un calciatore del genere. Lui è uno bravo a calciare da fermo, sappiamo che i calci piazzati sono una qualità importante per una squadra».