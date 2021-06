Çalhanoglu, il Milan non rilancia. Su Hakimi Inter in attesa – Sky

Çalhanoglu si avvicina all’Inter anche perché il Milan ha deciso di non rilanciare ulteriormente sulla proposta di rinnovo di contratto. Fabrizio Romano di Sky Sport, dal suo account ufficiale Twitter, parla anche di Hakimi.

QUESTIONI SEPARATE – L’Inter può chiudere a breve per Hakan Çalhanoglu. Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, dopo le notizie della tarda serata (vedi articolo), aggiunge via Twitter: “L’Inter è fiduciosa di prendere Çalhanoglu a parametro zero. L’offerta per il rinnovo di contratto da parte del Milan, da quattro milioni di euro netti a stagione, non sarà rialzata. È tutto in mano al giocatore”.

L’ALTRO FRONTE – Sul tema uscite Romano aggiorna: “L’Inter attende di ricevere nuove offerte per Achraf Hakimi. Proseguono i contatti con il PSG, il Chelsea offre giocatori ma l’Inter vuole ottanta milioni di euro”.