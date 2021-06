Calhanoglu all’Inter, conferma il giocatore! «Ho accordo, firmo domani»

Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter. La conferma arriva direttamente dal centrocampista turco, dopo le notizie delle ultime ore (vedi articolo), che ha parlato a TRT Spor in patria all’indomani della conclusione degli Europei.

È FATTA – Hakan Calhanoglu vestirà la maglia dell’Inter a partire dal prossimo 1 luglio. Il centrocampista, in scadenza di contratto col Milan, si trasferirà a parametro zero. È lo stesso giocatore, dopo la fine degli Europei con la Turchia, ad annunciare il trasferimento a TRT Spor: «Ho raggiunto un accordo con l’Inter. Domani sarò a Milano e firmerò il nuovo contratto». L’emittente turca, oltre a confermare le visite mediche, parla di contratto triennale con opzione per il quarto per Calhanoglu.

Fonte: TRT Spor