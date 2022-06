Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − È arrivato il contatto tanto atteso col Chelsea per sbloccare il grande ritorno di Romelu Lukaku. I Blues hanno fatto la loro richiesta, si attende la definizione della trattativa ma ormai il più appare fatto (vedi articolo). Definito il rientro del belga possibile l’accelerata su Paulo Dybala, lasciato in standby in questi giorni (vedi articolo). La settimana appena iniziata sarà anche quella in cui Henrikh Mkhitaryan svolgerà le visite mediche (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Per Milan Skriniar il PSG non molla la presa ed è deciso ad alzare l’offerta, dopo quella rifiutata dall’Inter nella prima metà di giugno (vedi articolo). Una cessione vicina è quella di Ionut Andrei Radu, alla neopromossa Cremonese (vedi articolo). Non c’erano più dubbi sul suo addio, ma in mattinata Aleksandar Kolarov ha comunicato il suo addio al calcio giocato (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).

Calciomercato Inter LIVE

