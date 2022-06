Inzaghi, arriva il rinnovo: ultimo passaggio prima dell’annuncio – Sky

Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l’Inter, prolungando ulteriormente la scadenza. Da Sky Sport 24 si dà per imminente l’annuncio dell’accordo con il tecnico.

TUTTO FATTO – Simone Inzaghi avrà un contratto con l’Inter valido fino al 30 giugno 2023 ancora per pochi giorni. Il giornalista Manuele Baiocchini, ospite di Sky Sport 24, anticipa come fra pochi giorni (ossia nella settimana appena iniziata) arriverà l’annuncio del rinnovo. Questo perché, nel frattempo, è tornato in Italia il presidente Steven Zhang: l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’intesa. Inzaghi inizierà quindi la nuova stagione, col raduno previsto fra poco più di due settimane, senza avere il contratto in scadenza.