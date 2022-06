Radu ha scelto: conferme riguardo la permanenza in Serie A – AP

Si fa sempre più concreta la possibilità per Ionut Radu di restare ancora in Serie A dopo l’addio – in prestito -, all’Inter. Una squadra neo-promossa lo vuole.

ANCORA IN ITALIA – Ionut Radu nonostante l’interesse di un club francese ha espressamente richiesto al suo entourage di restare in Serie A per giocarsi tutte le sue chance dopo le ultime due stagioni all’Inter. La Cremonese, squadre neo-promossa in Serie A, è tra le squadra maggiormente interessate al ragazzo. Conferme anche dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà. Affare che potrebbe concludersi già nelle prossime ore.

Fonte: alfredopedulla.com