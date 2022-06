Dybala-Inter, valutazioni in corso. Attesi contatti per ora non arrivati – Sky

Dybala sembra essere stato messo leggermente in standby dall’Inter, che sta dando priorità a chiudere il grande ritorno di Lukaku (vedi articolo). Su Sky Sport 24 Baiocchini dà le tempistiche dell’ingaggio a parametro zero.

NON CHIUSA – C’è ancora un po’ da attendere prima della firma, secondo Manuele Baiocchini: «L’Inter sta facendo delle valutazioni. Con Paulo Dybala l’Inter ha valutato di proporre un ingaggio abbastanza lontano dalle sue richieste alla Juventus: cinque più bonus per quattro anni. Probabilmente a queste cifre non si chiude, Dybala si aspettava dopo quanto detto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio all’entourage del giocatore che si sarebbe fatta sentire. Questo non è avvenuto, avverrà la prossima settimana e vediamo se alzerà la proposta di dieci giorni fa».