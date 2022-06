Lukaku-Inter, c’è l’OK di Zhang! Tre situazioni da valutare per Dybala – Rai

Mancava solo l’OK di Zhang per il ritorno di Lukaku all’Inter (vedi articolo) e questo è arrivato, secondo Ciro Venerato. Il giornalista Rai, durante La Domenica Sportiva Estate, dice anche cosa manca per l’ingaggio di Dybala.

DEFINIZIONE IN ARRIVO – Ciro Venerato vede tante situazioni pronte a sbloccarsi in questa settimana: «Bisogna fare i complimenti a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’Inter ha portato a casa Raoul Bellanova, otto milioni dal Cagliari, e Kristjan Asllani come anticipato in questi giorni. Per Romelu Lukaku e il suo ritorno Steven Zhang ha dato l’OK per aumentare l’offerta: dieci milioni di prestito oneroso secco. Il calciatore guadagnerà nove milioni netti, dodici lordi col Decreto Crescita. Per Paulo Dybala bisogna mettersi d’accordo sul premio alla firma, le commissioni agli agenti e i bonus. Edin Dzeko e Joaquin Correa? Entro settembre uno dei due lascerà l’Inter».