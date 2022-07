Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter − Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Gleison Bremer si avvicina all’Inter. Dopo l’incontro tra Busardò e Vagnati, il difensore brasiliano viaggia sempre verso l’orbita nerazzurra. Si parla di chiusura a breve (vedi articolo). Per Paulo Dybala, l’altra pista legata al calciomercato Inter, situazione ancora in stand-by. Nessuna novità tra le parti, bisogna ancora aspettare (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Rimane attivo il calciomercato Inter anche per quanto riguarda le cessioni. In primis, quella legata Milan Skriniar. Nessun rilancio o novità in vista, sembra una partita a scacchi (vedi articolo). Anche Andrea Pinamonti è pronto a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Sul giocatore c’è anche l’Atalanta. A tal proposito, ecco il siparietto con Gian Piero Gasperini protagonista (vedi articolo). In uscita anche Lucien Agoumé che potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito ma sta volta ad una squadra di Serie A (vedi articolo). Ufficiale la partenza, intanto, del giovane portiere della Primavera William Rovida (vedi articolo). Tutto quasi fatto anche per Zinho Vanheusden (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Lorenzo PIROLA (Salernitana, D), Zinho VANHEUSDEN (AZ Alkmaar, D)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco Carboni (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P)

Calciomercato Inter LIVE

