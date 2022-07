Situazione in stand-by per Dybala. Tappo Sanchez ma l’Inter ha fretta − SI

In casa Inter si legano gli scenari di Dybala e Sanchez. La situazione per la Joya è al momento in stand-by, nessuna novità. Intanto, Sanchez continua a rifiutare le offerte

INTRECCIO − Paulo Dybala-Inter tutto ancora in stand-by. Non decolla l’affare tra le due parti con i nerazzurri che dovranno prima cedere qualche giocatore. Il giocatore ha dato parola ai nerazzurri e al momento non esiste alcun sondaggio concreto di altre squadre. Anzi, la Roma, come riporta Alfredo Pedullà, ha chiesto informazioni per Luis Muriel dell’Atalanta. Alexis Sanchez continua però a fare tappo in casa Inter. Il club gli ha proposto una buonuscita vicina ai 4,5 milioni di euro. Un’altra soluzione può essere la cessione ma le uniche offerte ricevute sono fuori dall’Europa, in primis il Giappone.