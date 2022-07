Prima Pagina IN Edicola: Bremer, assalto Juventus! Pesante affondo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Bremer, assalto Juve. Pesante affondo bianconero sul brasiliano che si è promesso a Zhang. Il difensore del Toro prima scelta per il dopo de Ligt. Cherubini prova a far saltare l’accordo tra il granata e Marotta: anche sul mercato è derby d’Italia

TUTTOSPORT

Bremer-Juve, sgambetto all’Inter? Il brasiliano ha l’intesa con Marotta, ma i soldi bianconeri in più per Cairo possono ribaltare lo scenario.