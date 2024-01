Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 9 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Spunta un nome per l’attacco, nel caso in cui la società non dovesse essere soddisfatta di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez: si tratta di Giovanni Simeone del Napoli. Al momento, però, sembra più probabile che non arrivi un altro innesto nel reparto offensivo. È invece ormai sfumato Tiago Djalò, col difensore (che non gioca da dieci mesi per infortunio) destinato alla Juventus. I bianconeri hanno deciso di prenderlo subito, già a gennaio, peraltro pagando una cifra non indifferente al Lille che l’avrebbe perso a parametro zero il 30 giugno.

Acquisti ufficiali: Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Franco Carboni è pronto a lasciare il Monza, dove ha giocato solo ad agosto in Coppa Italia, per trasferirsi alla Ternana. I rossoverdi hanno chiuso la cessione di Niccolò Corrado, peraltro ex Inter, al Modena e il classe 2003 di proprietà nerazzurra sarà il suo sostituto in Umbria. Sempre in Serie B va Eddie Salcedo, per il quale si attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Lecco (era in prestito in Spagna all’Eldense). Nella Liga va Lucien Agoumé, al Siviglia, per ora smentita su Stefano Sensi di ritorno al Sassuolo.

Per tutte le novità in diretta è sempre aggiornata la pagina dedicata.