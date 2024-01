Arnautovic e Sanchez non convincono, Inter su un attaccante! Il nome – Rai

Arnautovic ha avuto un subentro disastroso in Inter-Verona di sabato, mentre Sanchez è ancora a zero gol in Serie A. Per questo la società si sta muovendo per trovare un attaccante: il nome lo fa Paganini a Calcio Totale su Rai Sport.

INGRESSO IN VISTA? – Il mercato dell’Inter in entrata potrebbe non essersi chiuso con Tajon Buchanan. Il giornalista Paolo Paganini, in apertura di Calcio Totale su Rai Sport, fa sapere che viste le deludenti prestazioni di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez la società sta pensando a un altro attaccante. Il nome fatto è quello di Giovanni Simeone, che non è contentissimo al Napoli per lo scarso utilizzo.