Djalò alla Juventus, spesa non banale per superare l’Inter – SI

Djalò andrà probabilmente alla Juventus e non all’Inter, che sembrava più volte in pole position per prenderlo a parametro zero. Sul difensore portoghese si esprime Pedullà a Sportitalia.

TRASFERIMENTO IN ARRIVO – Tiago Djalò non andrà all’Inter. Il difensore portoghese, in scadenza di contratto col Lille, è però atteso in Italia. Alfredo Pedullà dà le cifre: «A questo punto conta solo il deposito della firma. Dobbiamo mantenere un minimo di dubbio, però è una strada spianata. È un’operazione da sei milioni complessivi, che la Juventus investe compresi i bonus con una parte fissa di tre milioni-tre milioni e mezzo. Sono le cifre, anticipate tre giorni fa, che mettono la Jvuentus in una posizione di assoluto vantaggio».