Calciomercato Inter, entrate e uscite: saldo e impatto a bilancio!

Calciomercato Inter importante. Il club ha chiuso il suo mercato con ben 12 acquisti in entrata. Otto, invece, le cessioni. L’impatto a bilancio di tutte le operazioni

ENTRATE ED USCITE − L’Inter è stata sicuramente grande protagonista del calciomercato con 12 acquisti: Sanchez, Thuram, Klaassen, Cuadrado, Pavard, Bisseck, Sommer, Di Gennaro, Frattesi, Arnautovic, Carlos Augusto e Audero. Quest’ultimi in prestito. Otto, appunto, le cessioni: Mulattieri, Colidio, Brozovic, Males, Gosens, Hoti, Onana e Lazaro. A ciò bisogna aggiungere anche i prestiti di Carboni e Correa e tutti quei giocatori andati via a fine contratto: Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar, Cordaz e Handanovic. Per quanto riguarda l’acquisto dei giocatori a titolo definitivo l’Inter ha speso 88,750 milioni di euro. Mentre dalle cessioni a titolo definitivo ha incassato 102,750 milioni di euro. Più la conclusione dei prestiti di Lukaku e Bellanova. Un mercato ricco, ma da analizzare punto per punto.

Calciomercato Inter, l’impatto a bilancio

BILANCIO − Sul mercato in entrata, come riferisce Calcio e Finanza, l’Inter – tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, costo dei prestiti e stipendi lordi, ha raggiunto dei costi intorno ai 78,9 milioni di euro. Quanto alle operazioni in uscita, ben 70 milioni tra Onana e Brozovic, più tutte le altre cessioni, l’ammontare sul bilancio sale in positivo fino a 183,5 milioni di euro. Dunque, considerando entrate e uscite, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 104,6 milioni di euro circa. Quanto ai costi, si registra una riduzione del 16% rispetto all’anno passato. Mentre, per quanto riguarda il saldo tra acquisti e cessioni dei giocatori a titolo definitivo, l’Inter ha registrato un saldo positivo da 14 milioni di euro.