Buongiorno convince con Acerbi senza Bastoni: Inter cambia obiettivo

Buongiorno è uno dei profili più interessanti della nuova generazione italiana di talenti e l’Inter lo sa bene. Il centrale difensivo del Torino brilla anche con la maglia della Nazionale Italiana e ciò è motivo di riflessioni. Riflessioni che oggi riguardano anche Acerbi e Bastoni

CENTRALE DEL FUTURO – L’ottima prestazione di Alessandro Buongiorno contro l’Ucraina non passa inosservata. Il classe ’99 mancino del Torino, sostituto del coetaneo infortunato Alessandro Bastoni nella difesa dell’Italia, è probabilmente il migliore in campo nel pareggio senza reti che regala l’accesso a UEFA EURO-2024. In coppia con l’esperto Francesco Acerbi, Buongiorno conferma di poter fare bene sia nella difesa a tre (granata) sia in quella a quattro (azzurra). Anche se affiancato a un altro mancino. Il nome di Buongiorno è da tempo sul taccuino dell’Inter che, a questo punto, può iniziare a ragionare sul post-Acerbi. Nonché sull’alter ego di Bastoni. Secondo quanto riportato dal collega Cristian Giudici per il portale CalcioMercato.com, Buongiorno ha addirittura scavalcato il classe 2003 Giorgio Scalvini (Atalanta) nelle preferenze dell’Inter per rinforzare la propria difesa in futuro. Dopo il rifiuto di Buongiorno all’ipotesi nerazzurra bergamasca in estate, l’Inter proverà a recuperare posizioni per convincere il “Capitan Futuro” granata a lasciare Torino per Milano. Il contratto del quasi 36enne Acerbi con l’Inter scadrà il 30 giugno 2025: il tempo per vedere Buongiorno in versione erede arriverà. Torino permettendo…