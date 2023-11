Dumfries, problema rientrato per Gibilterra-Olanda. Speranza Inter

Dumfries è regolarmente a disposizione per Gibilterra-Olanda. A cinque giorni dal derby d’Italia Juventus-Inter l’augurio è che, vista la partita di scarso interesse, Koeman possa risparmiarlo.

TUTTO OK – Ieri Denzel Dumfries ha svolto un allenamento a parte, dopo aver saltato quello di domenica. Nessun problema fisico particolare, in Olanda si è parlato di semplice gestione come gli sta accadendo da un po’ di tempo quando ci sono partite ravvicinate (ricorderete la questione prima del Salisburgo). Oggi alle ore 20.45 c’è Gibilterra-Olanda, ultimo incontro delle qualificazioni agli Europei. Da sabato gli Oranje sono già qualificati aritmeticamente, domenica c’è Juventus-Inter e servirà il miglior Dumfries. La speranza è che Ronald Koeman, visto che in questi giorni il laterale non si è allenato, lo risparmi e gli eviti minuti in un match del tutto inutile. Gibilterra ha perso addirittura 14-0 contro la Francia sabato, è ultima in classifica e non dovrebbe essere un problema per l’Olanda trovare la vittoria anche senza Dumfries. Il giocatore candidato per sostituirlo è Jordan Teze, del PSV Eindhoven, vista la mancanza di diverse alternative fuori per infortunio. Sembra invece che l’altro dell’Inter con l’Olanda assieme a Dumfries, ossia Stefan de Vrij, possa comunque partire dal 1′.