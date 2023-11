Thuram-bis, l’Inter vuole anche il fratello. È derby di mercato! Ma la cifra è alta – CdS

L’Inter continua a guardare in casa Thuram, così dopo Marcus, l’oggetto del desiderio del club nerazzurro è anche il fratello ventiduenne Khephren. Su di lui c’è anche la Juventus, ma il vero nodo – come sottolineato sul Corriere dello Sport -, riguarda la cifra del Nizza.

DERBY DI MERCATO – Khephren Thuram già da qualche anno fa parlare di sé in tutta Europa, e non solo per il cognome che porta. Il centrocampista francese nelle ultime due stagioni ha dimostrato di meritare tutte le attenzioni che i grandi club gli hanno riservato (su di lui anche il Liverpool), fino ad arrivare sui taccuini di Inter e Juventus. Il Derby d’Italia si gioca anche sul mercato, con il “terzo” dei Thuram sempre più protagonista in Ligue 1 con il Nizza capolista. In questa lotta a due, chiaramente Marcus – che all’Inter è in rampa di lancio -, potrebbe giocare un ruolo importante. Lato Juventus, però, potrebbe avere un peso anche papà Lilian, con un passato in bianconero. Anche se, a dire la verità, è stato lui stesso a spingere che Marcus scegliesse proprio i nerazzurri.

UN NODO – La vera variabile per quanto riguarda Khephren, però, riguarda il prezzo del cartellino. Perché il centrocampista potrà avere una preferenza per una piazza piuttosto che per un’altra, ma occorre che la sua destinazione desiderata sia in grado di soddisfare le richieste del Nizza. Ad oggi, il costo di Thuram jr è di ben 40 milioni, e la sua quotazione potrebbe presto impennarsi, obbligando Inter e Juventus ad accelerare i tempi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno