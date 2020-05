Bucchioni: “Mertens-Inter siamo ai dettagli, ormai è convinto”

Bucchioni è convinto: Mertens nella prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante belga, in scadenza col Napoli, sembrava pronto al rinnovo negli scorsi mesi ma il Coronavirus ha fermato tutto. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, dà l’affare in dirittura d’arrivo.

QUASI FATTA – “L’Inter dovrebbe aver convinto Dries Mertens a far coppia con il suo connazionale Romelu Lukaku. Siamo ai dettagli e il belga in scadenza con il Napoli arriverà comunque, anche se Lautaro Martinez dovesse restare”.

