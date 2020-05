Amelia: “Werner-Lukaku coppia perfetta per Conte all’Inter. Il Lipsia…”

Werner è uno dei tanti nomi accostati all’Inter nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse trasferirsi al Barcellona. L’ex portiere Marco Amelia, ora allenatore, ha parlato in collegamento con “Sportitalia Mercato” dell’attaccante tedesco del RB Lipsia, ritenendolo l’ideale per far coppia con Lukaku nel 3-5-2 di Conte.

IL SOSTITUTO IDEALE – Se Lautaro Martinez dovesse decidere di andare al Barcellona l’Inter sarebbe costretta a trovare un nuovo attaccante. Quello che, secondo Marco Amelia, si sposerebbe meglio con la rosa nerazzurra sarebbe Timo Werner: «Sì, lo penso anche io come tanti altri. È un grandissimo attaccante, è normale che molte squadre abbiano messo gli occhi su di lui. Però gioca nel RB Lipsia, una società che in questo momento vuole andare a combattere il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund in Germania. Bisogna vedere quello che succederà, però vicino a Romelu Lukaku farebbe una grande coppia. Sarebbero perfetti, soprattutto per l’idea di gioco che ha Antonio Conte».