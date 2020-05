Pedullà: “Werner nome secco col Liverpool, poi decide lui. Mertens-Inter…”

Pedullà dà Werner del RB Lipsia destinato al Liverpool, pur mantenendo una porta aperta per l’Inter. Il giornalista ha parlato durante “Sportitalia Mercato” dell’attacco nerazzurro, con il nome di Mertens in prima fila. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e sembra non dover più rinnovare.

UNO DA UNA PARTE, UNO DALL’ALTRA – Con Lautaro Martinez oggetto di forte pressing del Barcellona l’Inter sta vedendo tanti nomi accostati in questi giorni. Per Alfredo Pedullà è poco realistico quello di Timo Werner: «È un nome secco col Liverpool, che comunque è in agguato da un po’ di tempo. È un profilo che piace tanto, poi deve scegliere lui: se va al Liverpool ci sono i tre davanti intoccabili o quasi, se dovesse andare all’Inter la titolarità sarebbe più o meno assicurata. Vero che l’accordo è abbastanza da imbastire, ma la proposta fatta dal Barcellona a Lautaro Martinez è da tredici milioni di euro (di ingaggio, ndr). Siamo ancora a metà maggio, c’è tutto il tempo per capire. C’è questa storia di Dries Mertens che sicuramente piace all’Inter, lui sta prendendo tempo con il Napoli. L’Inter prenderà due attaccanti e non uno, per le contropartite ci sarà sicuramente tempo».