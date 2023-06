Brozovic via, poi Inter su Frattesi: assalto ragionato. Il motivo − SM

Movimenti di mercato in casa Inter con Brozovic pronto a partire e Frattesi ad entrare. L’assalto per il neroverde sarà ragionato. In che senso?

ASSALTO RAGIONATO − Daniele Miceli, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha aggiornato sulle vicende a centrocampo dell’Inter: «L’Inter ha prenotato Yann Aurel Bisseck e lo stesso Marcus Thuram. Si aspetta l’offerta per Marcelo Brozovic, che dovrebbe arrivare in queste ore. Il croato firmerà un triennale da 20 milioni di euro netti a stagione, nelle casse nerazzurre entreranno circa 23 milioni. Poi assalto a Davide Frattesi, che sarà ragionato. L’Inter, infatti, non vuole partecipare ad aste in quanto ci sono anche Milan e Juventus. L’Inter punta al prestito con obbligo di riscatto. Il club ha già un accordo di massima col Sassuolo per un affare da 30 milioni più Mulattieri nonché il gradimento dello stesso Frattesi».