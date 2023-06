Carnevali: «Frattesi? Inter mossa per prima, chiediamo 40 milioni!»

Carnevali parla dell’affaire Davide Frattesi, conteso da diversi club italiani, tra cui l’Inter. L’AD del Sassuolo non cala il prezzo e richiede 40 milioni di euro

LA RICHIESTA − A Radio Gr Parlamento, l’AD Giovanni Carnevali ha aggiornato sulla situazione Frattesi: «I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando. Ma come ogni trattativa si discute, non c’è un valore tassativo. L’obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore, un ragazzo straordinario con cui c’è un legame importante. Se possiamo dargli una mano gliela do volentieri. La sua volontà è quella di andare in un top club ed è quello che vorremmo fare, chiudendo la trattativa prima di andare in ritiro. Vorremo fare questa cessione nei primi 10 giorni di luglio possibilmente, ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo giuste. L’Inter è il club che si è mosso per primo, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni. Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho mai incontrato il Milan, stiamo portando avanti quello che abbiamo».