Brozovic, si fa (ancora) avanti il Monaco! L’Inter fissa il prezzo: poi assalto a Kante?

Il futuro di Marcelo Brozovic sembrerebbe essere lontano da Milano nonostante le parole d’amore pubblicate attraverso i social. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, il Monaco avrebbe fatto un secondo tentativo, l’Inter fissa il prezzo. Dopo l’assalto a N’Golo Kanté?

ANCORA MONACO – Marcelo Brozovic potrebbe non far parte dell’Inter 2.0 di Antonio Conte; sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio, considerando anche qualche problema comportamentale del giocatore. Sulle sue tracce non solo il Bayern Monaco: nelle ultime ore anche il Monaco (del suo ex CT Nico Kovac) avrebbe fatto un secondo tentativo dopo aver messo sul piatto 22 milioni di euro. L’Inter chiede almeno quaranta milioni, soldi che secondo Sportmediaset andrebbe immediatamente reinvestiti nel sogno N’Golo Kanté. Il Chelsea per lui chiede 50 milioni.

Fonte: Sportmediaset.