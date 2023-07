Brozovic ritarda Frattesi: thriller Inter, Al-Nassr e Sassuolo − CdS

Brozovic fa penare l’Inter fino all’ultimo. Dopo il ribaltone di ieri, il caso sembrerebbe rientrato e tra Beneamata e Al-Nassr è ritornato il sereno. Ciò coinvolge anche il Sassuolo per Frattesi

IL CASO − Incredibili sviluppi sul fronte Brozovic. Ieri mattina, il caso: l’Al-Nassr, che in serata aveva raggiunto un accordo col giocatore per 30 milioni l’anno, comunica all’Inter di voler abbassare la cifra sul cartellino, passando dai 23 milioni pattuiti a 13 più di 2 di bonus. Inter su tutte le furie: annullate le visite mediche a Brozovic e trattativa saltata. A mettere benzina sul fuoco, la richiesta di Brozo per una buonuscita. Segno di come i rapporti fra l’Inter e il giocatore si siano definitivamente sfilacciati. Nel tardo pomeriggio, il riavvicinamento tra Inter e Al-Nassr, con gli arabi che hanno rialzato la propria offerta a 18 milioni di euro. Ora il caso è rientrato e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. L’infinita telenovela inguaia però Davide Frattesi. L’Inter aveva in mente di chiudere l’affare già a Rimini, ma bisognerà ancora aspettare. Intanto, il Sassuolo fa la voce grossa affermando che per meno di 40 milioni di euro il giocatore non lascerà Reggio Emilia.

Fonte: Tuttosport − Pietro Guadagno