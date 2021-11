Brozovic, il rinnovo con l’Inter passa anche dai compagni: discorso chiaro – SI

Il rinnovo di Brozovic con l’Inter è uno dei temi principali di questa settimana senza partite. Durante Aspettando il weekend su Sportitalia si è fatto il punto sul centrocampista croato e su cosa vuole per firmare il prolungamento.

RISCHIO SCADENZA – I giorni passano e sul rinnovo di Marcelo Brozovic non ci sono novità, né in un senso né in un altro. Il centrocampista è in ritiro con la Croazia, della situazione contratto se ne occupa il padre che ora gli fa da agente. Secondo Sportitalia c’è un discorso interno legato alla trattativa con l’Inter, che riguarda i compagni. Brozovic ha visto Lautaro Martinez prolungare a sei milioni e Hakan Calhanoglu ingaggiato con uno stipendio da cinque. La proposta del club per lui, invece, al momento è quattro milioni e mezzo. A Brozovic non dispiacerebbe restare all’Inter, ma servirà uno sforzo della società perché la questione ruota attorno ai soldi.