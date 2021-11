Ceccarini: «Brozovic, incontro con l’Inter per il rinnovo a breve. Sanchez via?»

Ceccarini tiene aperto ogni scenario sul discorso rinnovo per Brozovic, con l’Inter che a breve incontrerà il padre-agente del giocatore. Da TuttoMercatoWeb il giornalista valuta la possibilità che Sanchez vada via a gennaio.

AGENDA FITTA – “In casa Inter continua il lavoro sui rinnovi. Dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio il prossimo grande appuntamento in agenda riguarda Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è il vero motore della squadra, fondamentale per il gioco dell’Inter, che non ha alcuna intenzione di perderlo. E proprio per questo i dirigenti nerazzurri hanno in programma un incontro a breve con il padre-agente per trovare una soluzione, possibilmente prima di Natale. Paris Saint-Germain e Atlético Madrid sono sulle sue tracce da tempo. È evidente che se non ci sarà una risposta positiva, l’Inter dovrà cominciare a guardarsi intorno”.

L’ALTRO A RISCHIO – “In bilico resta anche il futuro di Alexis Sanchez. Su di lui resta forte l’interesse del Marsiglia. Jorge Sampaoli vorrebbe averlo a disposizione già per gennaio ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Nel caso l’Inter dovrebbe poi sostituirlo e l’idea Giacomo Raspadori è quella più calda. Il Sassuolo vorrebbe rimandare il discorso a giugno. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire nell’operazione un altro attaccante. Il profilo potrebbe essere quello di Samuele Mulattieri, classe 2000, che il club nerazzurro in estate ha ceduto in prestito al Crotone“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini