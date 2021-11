Selvaggi: «Inter cambiata moltissimo, ma non è lontana da Milan e Napoli»

L’Inter si trova al terzo posto in classifica, a -7 da Milan e Napoli. L’ex attaccante nerazzurro Selvaggi, durante Stadio Aperto su TMW Radio, ha parlato della corsa scudetto fra le tre squadre

SCUDETTO PER CHI? − Franco Selvaggi parla delle tre squadre che al momento occupano le prime posizione della Serie A: «Credo che siamo ancora a novembre, tutto è possibile. Milan e Napoli stanno esprimendo il miglior calcio ma l’Inter ha cambiato moltissimo e non è lontana da queste squadre. Per i nerazzurri, la gara contro il Napoli sarà importante per continuare ad affiancare le due protagoniste di questo inizio di campionato».