Lombardo: «Brozovic? Probabili offerte importanti. Mi aspetto sorprese»

Lombardo non esclude un addio all’Inter di Brozovic, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista del quotidiano ‘Il Giornale’ prevede sviluppi legati alla Champions League.

DISCORSO RIMANDATO – Per chiudere la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic il giornalista Marco Lombardo attende: «Io aspetterei. Magari non succederà niente, però qualche sorpresa me la aspetto. Nel senso: bisogna vedere cosa farà l’Inter nelle prossime due partite di Champions League. Se non passa il turno cosa succede? Spero di no, ma siccome ormai abbiamo un’esperienza dell’ultima partita sempre con l’acqua alla gola, dicendo che vinciamo e non succede, vediamo. Il giocatore è in scadenza, molto probabilmente ha delle offerte importanti. Devo dire che lui è un giocatore molto bravo e importante, ma di tutte le sue qualità la continuità non è mai stata il più forte. Adesso sì? Chissà come mai (ride, ndr). Perdere Brozovic sarebbe un vero problema, ma d’altro canto l’Inter ha messo il gettone importante sul rinnovo sia di Lautaro Martinez sia soprattutto di Nicolò Barella. Lui è un giocatore che non puoi lasciarti sfuggire, è il miglior centrocampista in Italia».