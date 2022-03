Brozovic rinnova con l’Inter, ora c’è anche la data per l’annuncio!

Brozovic rinnova il suo contratto con l’Inter, ormai dubbi non ce ne sono più. Il giornalista Niccolò Ceccarini dà anche la data in cui arriverà l’annuncio ufficiale della società, ormai imminente.

LA FIRMA TANTO ATTESA – Per Marcelo Brozovic c’è il rinnovo di contratto, come anticipato nel pomeriggio di ieri (vedi articolo). Il centrocampista prolungherà il suo accordo con l’Inter, in scadenza al prossimo 30 giugno, per altri quattro anni. Dopo una lunga trattativa le parti sono finalmente arrivati a un’intesa, ormai solo da ratificare. Il giornalista Niccolò Ceccarini, tramite il suo account Twitter, fa sapere che la data per l’annuncio che tutti i tifosi attendono sarà prima della partita con la Fiorentina. Considerato che questa si giocherà sabato alle 18 ecco che il comunicato ufficiale, stando al giornalista, arriverà da qui alle prossime settantadue ore (o forse anche molto meno).