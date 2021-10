Brozovic, incontro per il rinnovo rinviato ancora una volta: strategia? – CdS

Brozovic, anche questa volta l’incontro per discutere del rinnovo di contratto è stata rinviata. Il Corriere dello Sport oggi in edicola si domanda: scelta già presa o strategia?

RINNOVO – Brozovic-Inter, rinviato anche questa volta l’incontro per discutere del rinnovo di contratto. Il papà del giocatore – che è anche il suo agente -, non ha ancora risposto all’invito della società di incontrarsi. Il summit ipotizzato per ieri o oggi è stato rimandato. Possibile che le due parti possano incontrarsi durante la sosta per le nazionali. I dirigenti però si interrogano sul perché Marcelo Brozovic non abbia fretta di seguire la strada imboccata dai compagni che hanno già deciso di rinnovare. Solo una strategia per cercare di guadagnare più soldi (la società vuole offrire 5 milioni rispetto ai 4,2 attuali), oppure un modo per far capire che intende andarsene a parametro zero?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti