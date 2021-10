Inter, andamento dei prestiti: Salcedo beffato, serata horror per Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni in questo turno infrasettimanale.

BILANCIO – Settimana sommariamente da dimenticare per i prestiti dell’Inter in giro per l’Italia e per l’Europa. Andrea Pinamonti deve arrendersi proprio contro gli ex compagni, nel 2-0 subito in casa dall’Empoli (vedi video). Beffa finale invece per Eddie Salcedo, che esce al 77′ di Spezia-Genoa in vantaggio di 1-0, ma la partita termina poi in parità. Serata infine da dimenticare anche per Filip Stankovic: nel match di Coppa d’Olanda contro l’Emmen, il portiere figlio d’arte subisce tre gol e il Volendam abbandona il torneo al primo turno. Ancora a secco infine Samuele Mulattieri: sebbene rimanga in vetta alla classifica cannonieri di Serie B, l’attaccante 2000 veleggia in zona retrocessione col Crotone.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Spezia-Genoa 1-1: non convocato per infortunio

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Roma 1-2: non convocato per infortunio

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Inter 0-2: titolare, 94′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Genoa 1-1: titolare, sostituito al 77′

EDOARDO VERGANI (A) – Venezia-Salernitana 1-2: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Vitoria-Benfica 3-3: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Etoile Carouge-Basilea 1-0: non convocato

DARIAN MALES (A) – Etoile Carouge-Basilea 1-0: titolare, sostituito all’80’

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Benevento 0-2: titolare, 99′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Vicenza-Monza 1-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Vicenza-Monza 1-1: titolare, 94′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Emmen 0-3: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Emmen 0-3: titolare, 91′ in campo, 3 gol subiti

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-KMSK Deinze 3-0: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Perugia-Reggina 0-2: non convocato