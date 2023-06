Brozovic all’Al-Nassr giorno chiave, ma il Barcellona non molla

Può essere il giorno di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. C’è una delegazione araba a Milano per chiudere con l’Inter. Ma il Barcellona tiene ancora speranze

SPERANZE − Giorno chiave per Brozovic. Lo sanno tutte le parti in causa: Inter, Al-Nassr, Brozovic e anche il Barcellona. Gli arabi sono a Milano per chiudere l’affare (vedi articolo), ma in Catalogna credono ancora in un dietrofront del croato. A riportarlo Mundo Deportivo. Brozovic non ha ancora scelto definitivamente il club arabo che mette sul piatto ben 18 milioni di euro a stagione. Il Barcellona non molla e spera in un dietrofront del ragazzo per accettare la causa azulgrana. L’Inter, dal canto suo, ha fretta di chiudere l’operazione per poi andare ad affondare per Davide Frattesi. Tra Inter e Al-Nassr, accordo sui 23 milioni di euro.