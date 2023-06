Romano: «Delegazione Al-Nassr a Milano, dipende da Brozovic!»

L’Inter e l’Al-Nassr stanno chiudendo l’operazione Brozovic. Romano riferisce di una delegazione araba a Milano per definire il tutto

ATTESA − Ore caldissime sul fronte Brozovic. Il regista croato è ad un passo dall’Al-Nassr, club arabo. Come riferisce Fabrizio Romano su Twitter, c’è già una delegazione araba a Milano per chiudere con l’Inter: «Ore decisive per il futuro di Marcelo Brozovic. La delegazione di Al Nassr, a Milano per chiudere l’affare a € 23/24 milioni con l’Inter e poi ottenere il via libera definitivo dal giocatore. L’affare ora dipende da Brozovic. L’Inter vuole Frattesi per sostituirlo».