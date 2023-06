Svizzera-Italia Europei U21, le pagelle: Bellanova è un treno − TS

L’Italia ha trovato la prima vittoria agli Europei Under 21 battendo col brivido la Svizzera per 2-3. In campo anche Raoul Bellanova, votato MVP. La sua pagella

VOLA − L’Italia, dopo aver dominato il primo tempo (0-3), si è addormentata nella ripresa rischiando la rimonta contro la Svizzera. Alla fine è finita 2-3 con gli azzurrini di Nicolato che si giocheranno l’accesso ai quarti degli Europei under 21 nell’ultima partita del girone contro la Norvegia. In campo dell’Inter, Raoul Bellanova. L’esterno che a fine mese tornerà al Cagliari è stato votato dall’Uefa MVP della partita (vedi articolo). Il suo voto in pagella è 7. Un treno sulla fascia destra, ha asfaltato il povero Omeragic entrando in due dei tre gol dell’Italia e sfiorando anche la rete personale. Devastante!

Fonte: Tuttosport − Cristiano Tognoli