Bremer, previsto incontro Torino-Inter. Situazione legata a Skriniar? – CdS

L’Inter ha in mano la possibilità di fare un grande calciomercato estivo. Un nome che piace molto per la difesa è Bremer. Questa settimana è previsto un incontro Inter-Torino, le ultime.

ULTIME – L’Inter incontrerà il Torino e discuterà della possibilità di trasferire a Milano il difensore brasiliano Bremer. Il miglior difensore della scorsa stagione della Serie A ha già un accordo con l’Inter ma serve trovare la quadra con il Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per un summit tra le granata e nerazzurri per definire il passaggio di Bremer da una squadra all’altra. Occhio però. L’approdo del brasiliano a Milano è strettamente legato all’addio di Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti