Lutto in casa Inzaghi, le condoglianze della redazione di Inter-News.it

L’Inter lavora sul calciomercato in vista della prossima stagione. Intanto però una brutta notizia arriva dalla famiglia di Simone Inzaghi con il il tecnico che, tragicamente, ha perso la nonna.

LUTTO – Lutto in casa Inzaghi. Simone e Filippo, suo fratello, hanno infatti recentemente perso la nonna paterna, Maria, all’età di 93 anni. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport che poi sancisce come il tecnico nerazzurro abbia interrotto le vacanze per partecipare al funerale organizzati per questa mattina. Ovviamente, le più sincere condoglianze a Simone ma anche a tutta la sua famiglia da parte dell’intera redazione di Inter-News.it.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti