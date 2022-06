Dybala, no panico! Classico gioco delle parti, ma matrimonio si farà – CdS

L’Inter attende il via libero definitivo per Romelu Lukaku e molti si chiedono, ma che fine ha fatto la trattativa per Paulo Dybala? Niente panico, si sta solo svolgendo il classico gioco delle parti.

GIOCO – L’Inter ha in mano Romelu Lukaku per il quale è atteso, nelle prossime ore, il via libera definitivo. Intanto però molti si chiedono se, assieme al belga, arriverà anche Paulo Dybala. La risposta ovviamente è sì. Tutto si è messo in stand by perché l’Inter sta dando priorità al ritorno di Lukaku (affare urgente da chiudere entro il 30 giugno). Cosa sta succedendo dunque tra la Joya e l’Inter? Come spiega il Corriere dello Sport, ciò che sta succedendo è il classico gioco delle parti. Marotta vuole uno sconto sulle commissioni da parte di Antun e non ha fretta di chiudere perché sa che Dybala, al momento, non ha altre opzioni valide come quella dell’Inter. Dall’altra parte però Antun tira acqua al suo mulino perché sa che l’Inter, di parametri zero della qualità di Dybala, non ne troverà. Insomma, il classico gioco delle parti ma la convinzione è che il matrimonio si farà eccome.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti