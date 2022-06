Bremer, per l’Inter occhio al doppio inserimento. Ma il gradimento c’è – Sky

Si è detto in mattinata che per Bremer oggi ci sarà un incontro fra Inter e Torino (vedi articolo). Su Sky Sport 24 il giornalista Demicheli segnala altre due squadre che potrebbero inserirsi.

I RISCHI – L’Inter oggi dovrebbe vedere il Torino per Gleison Bremer. C’è necessità di fare presto però, perché le altre squadre non stanno a guardare. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, dopo le parole del brasiliano (vedi articolo) non cita squadre estere bensì Milan e Juventus. Ai rossoneri piace da tempo, i bianconeri potrebbero virare su Bremer in caso di cessione di Matthijs de Ligt. Sull’olandese c’è il Chelsea, viste le difficoltà per Milan Skriniar (vedi articolo). L’Inter su Bremer si è mossa in maniera concreta ma deve trovare l’accordo con Urbano Cairo, che nel frattempo tratta Oumar Solet del Salisburgo come sostituto (vedi articolo).