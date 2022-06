FOTO – Onana lascia l’Ajax, il saluto del club: «Buona fortuna per il futuro»

Onana è un nuovo portiere dell’Inter e presto sarà ufficializzato. Intanto oggi il camerunese ha ufficialmente concluso il suo contratto con l’Ajax. Ecco il saluto del club olandese.

FINE CONTRATTO – André Onana lascia l’Ajax dopo aver concluso il suo contratto con il club. Questo il saluto degli olandese per il nuovo portiere dell’Inter: “Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro”.

Last official day at Ajax.

Wishing you guys all the best in the future 🤝

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2022