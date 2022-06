Skriniar, ad oggi zero offerte del Chelsea ma l’Inter è già stata informata

Skriniar, la situazione attualmente è in stand-by e questo si riflette chiaramente sul mercato in entrata dell’Inter per quanto riguarda Gleison Bremer (e anche Paulo Dybala).

SOLO DIALOGHI – L’Inter non ha più ricevuto notizie dal Paris Saint-Germain dopo l’ultima offerta di 60 milioni che sicuramente non soddisfa la società nerazzurra. Il Chelsea è uno dei club interessati ma che ad oggi non ha presentato nessun offerta ufficiale. Complice l’affare che ha portato Romelu Lukaku all’Inter, però, la dirigenza inglese hanno manifestato il loro interesse per il difensore, chiedendo una sorta di gentlemen agreement per il difensore. Tradotto: uno sconto. Il Chelsea ha aperto subito alla cessione in prestito dell’attaccante belga e per questo chiede un trattamento diverso rispetto il PSG.