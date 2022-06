Galliani: «Sensi? Supera sicuro le visite mediche, firma! Un grande, come Xavi»

Galliani ieri sera ha confermato l’arrivo di Sensi al Monza (vedi articolo) e ora paragona addirittura il centrocampista in prestito dall’Inter a… Xavi. Lo ha fatto intervistato da Sky Sport.

AFFARE IN CHIUSURA – Stefano Sensi è (virtualmente) un nuovo giocatore del Monza. Ieri ha accettato l’offerta (vedi articolo), dopo che giovedì scorso l’Inter si era accordata per un prestito secco. Adriano Galliani, AD dei brianzoli, commenta: «Adesso supererà sicuramente le visite mediche venerdì, poi firmiamo e sarà un giocatore del Monza. Grande grande grande giocatore. Io avevo provato nel 1998 a prendere Xavi, l’avevo preso e poi sua mamma non l’aveva mollato. Adesso arriva Sensi».